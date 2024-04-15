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В Швейцарии раскрыли, почему ВСУ больше не способны защищать важные объекты

NZZ: силы ПВО Украины больше не могут защитить стратегические объекты от ударов

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Ситуация в воздушном пространстве над Украиной значительно ухудшилась. ВСУ больше не могут защитить стратегически важные объекты из-за дефицита боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов», — уточнили в публикации.

Издание напомнило, что еще месяц назад Украине удавалось «в значительной степени» сдерживать удары, но теперь положение стало хуже.

По мнению политических аналитиков издания, наступило то непростое время, которое уже давно предсказали западные эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО в значительной мере исчерпаны.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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