В США заявили, что третья мировая война уже началась

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война. Об этом он рассказал на YouТubе-канале Dialogue Works.

В интервью у эксперта спросили, как он оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — ответил Джонсон.

Также он предупредил о возможности прямого втягивания США в военные действия из-за самих американцев.

В конце марта член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг заявил, что США не должны поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу.

15 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят более масштабной войны на Ближнем Востоке и не ищут конфликта с Ираном.

Ранее экс-разведчик США заявил, что конфликт на Украине подходит к концу.