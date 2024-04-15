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В США заявили, что третья мировая война уже началась

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что третья мировая война началась

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война. Об этом он рассказал на YouТubе-канале Dialogue Works.

В интервью у эксперта спросили, как он оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — ответил Джонсон.

Также он предупредил о возможности прямого втягивания США в военные действия из-за самих американцев.

В конце марта член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг заявил, что США не должны поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу.

15 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят более масштабной войны на Ближнем Востоке и не ищут конфликта с Ираном.

Ранее экс-разведчик США заявил, что конфликт на Украине подходит к концу.

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