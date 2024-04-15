Стало известно, сколько киевлян насильно привели в военкоматы с начала года

С начала 2024 года сотрудники киевской полиции насильно доставили в Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) 1108 граждан Украины. Об этом сообщило украинское агентство УНН, получившее официальный ответ на запрос по этому поводу.

В документе указано, что в тот же период военное ведомство просило полицию установить место пребывания 3439 уклонистов для привлечения их к административной ответственности. Однако с начала года до 1 апреля районные ТЦК в Киеве составили лишь 1306 административных протоколов.

15 апреля сообщалось, что на Украине вскоре начнется проведение повторных медицинских осмотров для определения пригодности к службе граждан, которые ранее были признаны «ограниченно годными». Это связано с новым законом о мобилизации.

Он был принят Верховной радой 11 апреля. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские военные заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации.