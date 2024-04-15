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Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

МО: ВСУ потеряли 30 солдат и артустановку Paladin на Купянском направлении

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Виталий Аньков/РИА Новости

В зоне проведения спецоперации подразделения группировки войск «Запад» российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Бой произошел в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области Украины.

ВСУ лишились до 30 солдат, двух автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М198 производства США, а также станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

Также Минобороны сообщило, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили танк и 4 БМП ВСУ.

В тот же день российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применялись авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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Операция на Украине
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