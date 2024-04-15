Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

В зоне проведения спецоперации подразделения группировки войск «Запад» российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Бой произошел в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области Украины.

ВСУ лишились до 30 солдат, двух автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М198 производства США, а также станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

Также Минобороны сообщило, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили танк и 4 БМП ВСУ.

В тот же день российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применялись авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.