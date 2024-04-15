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Минобороны России сообщило о поражении станции РЭБ «Хмара»

Минобороны РФ впервые сообщило о поражении станции РЭБ «Хмара» ВСУ

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Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении поразили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара». Об этом впервые сообщило Минобороны РФ.

«Хмара» применяется для противодействия малоразмерным беспилотным системам различного типа.

В сводке ведомства говорится, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ также поразили 155 мм САУ М109 «Paladin», 152 мм САУ «Акация», 122 мм САУ «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102.

До этого начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил, что системы РЭБ помогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

13 апреля полковник Андрей Кошкин заявил об эффективности дробовика против беспилотников.

Ранее сообщалось, что в зоне военной операции впервые применили комплекс «Панцирь-М».

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