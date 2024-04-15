Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На севере Израиля прозвучали сирены», — сообщил ЦАХАЛ.

Других подробностей не приводится. На севере Израиль граничит с Ливаном, где действуют поддерживаемые Ираном хуситы.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что четверо израильских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на северной границе страны.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее Россия раскрыла причину атаки Ирана на Израиль.