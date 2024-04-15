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Ракеты Storm Shadow сбили на подлете к одному из предприятий Бердянска

ТАСС: система ПВО сбила ракеты Storm Shadow на подлете к предприятию в Бердянске

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РИА Новости

В небе над Бердянском Запорожской области, по предварительным данным, сбиты две дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Взрывы в городе прозвучали около 11:30 мск.

По данным источника агентства, целью ракет было одно из промышленных предприятий региона. Более подробная информация уточняется, добавили в администрации.

13 апреля глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что этот удар был направлен на срыв восстановления производства в регионе.

До этого сообщалось, что средства ПВО РФ сбили 25 ракет HIMARS и «Ураган» за неделю.

Ранее российские военные сбили 11 ракет Storm Shadow.

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