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Стало известно, почему Израиль отказался от немедленной атаки на Иран

Axios: Нетаньяху отказался от немедленной атаки на Иран из-за звонка Байдена

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Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поддержал предложение членов узкого кабинета военных действий Бени Ганца и Гади Айзенкота о немедленной ответной атаке на Иран в связи со звонком президента США Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на израильских чиновников.

По данным официальных лиц, Ганц и Айзенкот заявили, что, чем дольше Израиль будет ждать, тем сложнее ему будет добиться международной легитимности для контратаки.

«Нетаньяху хотел дождаться телефонного разговора с Байденом. Было несколько вариантов возмездия, но звонок остановил его. Теперь мы можем перевести дух и еще раз подумать», — сказал один из чиновников.

14 апреля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль успешно отбил атаку Ирана и в будущем победит в конфликте.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

Ранее в США раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Нетаньяху после атак Ирана.

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