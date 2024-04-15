Половина выпущенных по Израилю иранских ракет не взлетели или не достигли целей

Примерно половина иранских ракет при атаке по Израилю не взлетела или упала, не достигнув цели. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальное лицо США.

«Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели, в ходе субботней атаки», — говорится в сообщении телеканала.

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что удар по Израилю носил «ограниченный характер».

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что военнослужащие США перехватили более 70 беспилотных летательных аппаратов и как минимум три баллистические ракеты, которые были выпущены Ираном в направлении Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.