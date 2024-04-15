Военный рассказал о подавлении беспилотников в районе Днепра

Около 80% украинских беспилотников подавляются в островной зоне дельты реки Днепр. Об этом заявил ТАСС командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» с позывным «Фин».

«Большинство, условно 80%, мы, соответственно, приземляем, ликвидируем именно в островной зоне», — сказал он.

Контроль этого района, по его словам, необходим для организации буферной зоны, обеспечивающей безопасность подразделений Вооруженных сил РФ на левом берегу и мирных жителей.

14 апреля директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о 120 ежедневно подлетающих к станции дронах.

До этого заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила, что страна в 2024 году планирует создать более 2 млн беспилотных летательных аппаратов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.