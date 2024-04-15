В Китае рассказали, что может повлиять на работу системы ПВО Израиля

Масштабная атака с использованием большого количества дронов-камикадзе со стороны Ирана может серьезно повлиять на работу израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом заявил военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй для китайского государственного издания Global Times (GT).

По словам эксперта, иранские дроны-камикадзе имеют ряд преимуществ — они летают на малых высотах, а при использовании тактики роя могут подавлять систему ПВО.

«Даже если его (Израиля. — «Газета.Ru») система обороны «Железный купол» сможет перехватить дроны-смертники, если за короткое время будет задействовано большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнется со значительным давлением», — отметил эксперт.

До этого заместитель постпреда Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд заявлял, что США намерены изучить дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности в Организации Объединенных Наций (ООН) за атаку на Израиль.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.