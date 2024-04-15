Координаты расположения храмов и монастырей Ясиноватой, Донецка и Макеевки нашли в телефонах украинских военнослужащих на бывших позициях ВСУ. Как уточнил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, их тела были найдены в Авдеевке.

«Часть из них удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населенных пунктов», — отметил Кимаковский. Он подчеркнул, что координаты были в специализированной программе, которую используют ВСУ.

Как заверил Кимаковский, ВСУ хотели поражать православные объекты региона.

В представительстве ДНР также рассказали прессе, что с 2022 года в Донецке, Ясиноватой и Макеевке пострадали два десятка храмов и монастырей.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.