Сирены воздушной тревоги прозвучали в Израиле

На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали на севере Израиля», — сказано в сообщении.

До этого власти Ирана в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ.

В своем послании иранская сторона отметила, что не ищет эскалации, однако готова воспользоваться правом на самооборону.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито. При этом в Иране сообщили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».