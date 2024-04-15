ИИ внедрили в FPV-дроны «Пиранья», чтобы летать ночью

В камеры FPV-дрона «Пиранья» внедрен искусственный интеллект, чтобы беспилотник лучше работал ночью. Это смогли сделать специалисты Симбирского конструкторского бюро, пишет ТАСС.

В дроны встроена камера с AI-модулем, которая позволяет получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении. После чего ИИ преобразует изображение в черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам.

Дрон «Пиранья-10» является представителем малой беспилотной авиации, способным нести нагрузку до 5 кг. Этот аппарат может быть использован для поражения наземной техники и других объектов противника, обладая при этом высоким соотношением стоимости и потенциального ущерба.

До этого компания-разработчик и производитель снайперского вооружения Lobaev Arms собиралась представить пушку-турель для защиты бронетехники от FPV-дронов. Глава компании пояснил, что антидроновая пушка станет тем оружием, которое даст ответ на ассиметричную ситуацию, когда вооружение за миллионы долларов уничтожается дроном стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.