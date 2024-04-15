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Президент Израиля заявил, что страна не ищет войны с Ираном

Президент Израиля Герцог: мы не ищем войны с Ираном и прорабатываем ответ

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Global Look Press

Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на нападение с его стороны, проявляя сдержанность. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, слова которого передает Sky News.

По его словам, Израиль проявляет сдержанность, так как знает о последствиях. Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны», а также выразил уверенность в том, что израильтяне предпримут необходимые шаги для защиты своего народа. Он подчеркнул, что Израиль не ищет войны.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада, писала, что Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Василий Небензя обвинил Совбез ООН в «позорном бездействии» в вопросе ирано-израильского конфликта.

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Удар Ирана по Израилю
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