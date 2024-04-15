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В Израиле отменили все ограничения, введенные перед атакой Ирана

ЦАХАЛ сообщил об отмене ограничений, введенных перед атакой Ирана

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Израиля сняли все запреты на проведение занятий в системе образования и сняли лимиты на число участников собраний, установленные с вечера 13 апреля в ожидании нападения со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По итогам оценки ситуации было установлено, что с 00:00 по израильскому времени этой ночью в указания управления тыла внесены изменения. В рамках изменений было решено восстановить образовательную деятельность. Кроме того, снимается ограничение на число участников собраний», — уточнила армия Израиля.

После атаки Ирана 13 апреля в Израиле сохранили ограничения на собрания до вечера 15 апреля.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израиль утром 15 апреля заявил, что перехватил 99% иранских ракет и дронов при ночной атаке. И предупредил, что конфронтация с Ираном «еще не окончена». Иран заявил, что атака «достигла своих целей» и что продолжать ее не планируется. При этом исламская республика пригрозила еще более масштабным нападением, если Израиль решит ответить.

Ранее в кабмине Израиля не смогли принять решение по поводу ответа Ирану.

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Удар Ирана по Израилю
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