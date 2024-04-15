Кабмин Израиля ведет споры по поводу ответа на атаку из Ирана

В Израиле прошло многочасовое заседание узкого кабинета военных действий по поводу ответа на ракетную атаку Ирана, но встреча закончилась без принятия решения. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По информации источника, некоторые члены кабмина считают, что ответ Израиля должен последовать незамедлительно. Остальные заявили, что необходимо выждать время и тщательно подготовиться, чтобы дать эффективный ответ. Отмечается, что споры ведутся из-за незначительного ущерба, который нанес Иран.

Также сообщается, что весомым фактором при принятии решений является международной давление на Израиль, в том числе позиция США, которые не заинтересованы в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

14 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США рассказали, помогут ли Израилю в ответной операции против Ирана.