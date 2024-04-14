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В США прокомментировали действия Израиля

Зампостпреда США при ООН Вуд: Израиль будет делать то, что должен, для защиты

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John Minchillo/AP

Израиль будет делать то, что должен, для своей защиты, поддержка Соединенных Штатов в смысле обороны этой страны непоколебима. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН) Роберт Вуд, слова которого передает РИА Новости.

«У нас есть военные отношения. Израиль будет делать то, что должен, для своей защиты. И мы непоколебимы в поддержке обороны Израиля», — заявил Вуд.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сравнил на сессии парламента ракетную атаку по Израилю с пощечиной.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Иран направил в сторону Израиля 350 различных боеприпасов, начиненных 60 тоннами взрывчатки.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удары по Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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