Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как в 2014 году луганские ополченцы разгромили бригаду ВСУ

Депутат Барбашов: в 2014 году луганские ополченцы разгромили 80-ю мехбригаду ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Несколько десятков ополченцев из Луганской народной республики (ЛНР) разгромили механизированную бригаду украинских войск, которая в 2014 году проводила так называемую «антитеррористическую операцию». Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сам был членом ополчения в ЛНР. При этом 10 лет назад участники государственного переворота на Украине объявили о начале операции против региона и Донецкой народной республики (ДНР), которые осудили смену власти и заявили о своей независимости.

По словам парламентария, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно обстреливать расположенные здесь населенные пункты. В результате пострадали многие мирные жители.

«Была решимость фактически с голыми руками выступать против армии, и малым числом удавалось делать действительно эпохальные вещи. Так, несколько десятков ребят разгромили 80-ю механизированную бригаду по пути в Луганский аэропорт», — вспомнил Барбашов.

Он добавил, что об этом событии знают далеко не все. Но именно оно воодушевило членов луганского ополчения, подчеркнул депутат.

Как сказал законодатель, его отряд состоял из жителей разных регионов Украины. В том числе были выходцы из западных областей страны.

Ранее в Купянске неизвестный бросил коктейль Молотова в украинских солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами