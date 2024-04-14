Несколько десятков ополченцев из Луганской народной республики (ЛНР) разгромили механизированную бригаду украинских войск, которая в 2014 году проводила так называемую «антитеррористическую операцию». Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сам был членом ополчения в ЛНР. При этом 10 лет назад участники государственного переворота на Украине объявили о начале операции против региона и Донецкой народной республики (ДНР), которые осудили смену власти и заявили о своей независимости.

По словам парламентария, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно обстреливать расположенные здесь населенные пункты. В результате пострадали многие мирные жители.

«Была решимость фактически с голыми руками выступать против армии, и малым числом удавалось делать действительно эпохальные вещи. Так, несколько десятков ребят разгромили 80-ю механизированную бригаду по пути в Луганский аэропорт», — вспомнил Барбашов.

Он добавил, что об этом событии знают далеко не все. Но именно оно воодушевило членов луганского ополчения, подчеркнул депутат.

Как сказал законодатель, его отряд состоял из жителей разных регионов Украины. В том числе были выходцы из западных областей страны.

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