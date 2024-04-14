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На Украине заявили о начале сборки оружия концерна Rheinmetall

«Укроборонпром»: на Украине начали производство вооружений концерна Rheinmetall

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Imago/Arnulf Hettrich/Global Look Press

На Украине начали производить вооружения германского концерна Rheinmetall из немецких комплектующих. Об этом генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин заявил в эфире телеканала «Рада».

«Уже создано совместное производство с Rheinmetall», — отметил он.

По словам Сметанина, производство крупной номенклатуры вооружения и военной техники стартовало без создания совместных предприятий. Он уточнил, что на украинском заводе используют комплектующие, которые поставляют из-за рубежа. Гендиректор отметил, что часть военной продукции изготавливают на территории государств — партнеров Украины.

До этого стало известно, что Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder. С начала российской специальной операции на Украине Киев получил от немецкого концерна Marder более 100 боевых машин.

В конце марта Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи, куда вошли 90 БМП Marder, 48 танков Leopard, два ЗРК Patriot, 185 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и другое вооружение.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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