Израиль ответит на атаку Ирана

Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, масштабы ответа определяются. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Собеседник телеканала отметил, что все варианты ответа будут подробно обсуждаться 14 апреля на заседании военного кабинета министров Израиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

До этого глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери сообщил, что военные пока не намерены продолжать боевые действия против Израиля, а операция «Правдивое обещание», которую провели в ночь на 14 апреля, полностью завершена.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.