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В России заявили, что миру не нужна эскалация ситуации на Ближнем Востоке

Сенатор Карасин: миру не нужно обострение на Ближнем Востоке

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Semyon Galperin/Reuters

Миру не нужно новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что международное сообщество сегодня призывает стороны к сдержанности, поскольку никому не хочется видеть новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Знаю, что в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться этот вопрос. Однако главный настрой в мировом общественном мнении в том, чтобы была проявлена сдержанность и события стали бы развиваться в предсказуемом русле», — сказал Карасин.

До этого политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что вероятной целью ночной атаки Ирана на Израиль была месть за удар по диппредставительству Тегерана в Сирии.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 беспилотников и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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Удар Ирана по Израилю
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