Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

Полковник Алехин заявил, что система ПРО Израиля «Железный купол» дала трещину

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Атака Ирана продемонстрировала, что система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» дала трещину. Таким мнением в беседе с «Говорит Москва» поделился полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что одной из целей Ирана стала военная база «Неватим», откуда израильские военные наносили удары по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По информации военного эксперта, на объект пришлось минимум 15 прилетов гиперзвуковых ракет среднего радиуса действия.

Алехин подчеркивает, что иранские удары по Израилю, несмотря на перехват многих беспилотных летательных аппаратов и ракет, свидетельствуют о том, что «Железный купол» вновь дал трещину.

«Это факт. Иран показал, что он готов. Это говорит о том, что виток эскалации на Ближнем Востоке еще увеличился», — заключил он.

До этого посол Израиля в Москве Симона Гальперин призвала Российскую Федерацию осудить массированный удар Ирана по стране, который был нанесен в ночь на 14 апреля.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами