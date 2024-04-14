Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

Атака Ирана продемонстрировала, что система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» дала трещину. Таким мнением в беседе с «Говорит Москва» поделился полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что одной из целей Ирана стала военная база «Неватим», откуда израильские военные наносили удары по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. По информации военного эксперта, на объект пришлось минимум 15 прилетов гиперзвуковых ракет среднего радиуса действия.

Алехин подчеркивает, что иранские удары по Израилю, несмотря на перехват многих беспилотных летательных аппаратов и ракет, свидетельствуют о том, что «Железный купол» вновь дал трещину.

«Это факт. Иран показал, что он готов. Это говорит о том, что виток эскалации на Ближнем Востоке еще увеличился», — заключил он.

До этого посол Израиля в Москве Симона Гальперин призвала Российскую Федерацию осудить массированный удар Ирана по стране, который был нанесен в ночь на 14 апреля.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.