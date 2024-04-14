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Депутат предупредил о последствиях ядерного инцидента на ЗАЭС

Депутат Карчаа: возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и часть ЕС

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Reuters

Ядерный инцидент, к которому могут привести удары вооруженных сил Украины (ВСУ), затронет не только территорию, подконтрольную Киеву, но и часть европейских стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области, руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«В любом случае они (последствия ядерного инцидента) будут тяжелыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы», — заявил депутат.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

13 апреля ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара. Позднее стало известно, что город почти полностью обесточило.

Ранее в Запорожской области назвали государственным терроризмом атаки на ЗАЭС.

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