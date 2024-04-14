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Сальдо заявил о подготовке ВСУ Херсона к уличным боям

Губернатор Сальдо: армия Украины готовит Херсон к уличным боям

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят подконтрольный Киеву город Херсон к уличным боям, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

«Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки», — сказал Сальдо.

По его словам, ВСУ занимают позиции в многоквартирных домах.

Он отметил, что российские военные осведомлены о действиях противника и будут учитывать эти данные при освобождении Херсона.

До этого стало известно, что украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области запрещают местным жителям возделывать огороды и минируют сельскохозяйственные земли. Местные жители недовольны такими ограничениями и считают, что украинские военные хотят вынудить их бросить свои дома и переехать в другой регион Украины.

Ранее Сальдо рассказал о расстреле украинскими военными своих сослуживцев под Херсоном.

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