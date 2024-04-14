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В Иране пообещали решительный ответ союзникам Израиля за помощь в нападении на республику

Иран пригрозил странам, которые помогут Израилю в нападении на республику

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Global Look Press

Глава иранского министерства обороны Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом тем государствам, которые предоставят Израилю свою территорию для атаки на исламскую республику. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Любая страна, которая предоставит Израилю свое воздушное пространство или территорию для нападения на Иран, получит наш решительный ответ», – приводит агентство слова Аштияни.

Сообщалось, что ВВС Израиля подняли в воздух десятки самолетов для борьбы с беспилотниками Ирана.

До этого Армия обороны Израиля обнаружила более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля.

Обострение конфликта в ирано-израильских отношениях произошло после того, как 1 апреля ЦАХАЛ нанес ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью уничтожено.

Ранее Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном.

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