ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

Для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По его словам, выводы о применении снарядов сделали на основе найденных осколков на месте удара.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого, глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть средства для перехвата снарядов GLSDB.

В публикации отмечается, что GLSDB разработаны были разработаны концернами Boeing и Saab Group, их запускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военный корреспондент Михаил Андроник опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, показаны обломки гибридного боеприпаса GLSDB американского производства.

В ночь на 1 февраля заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.