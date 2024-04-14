Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

ТАСС: ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы GLSDB

close
100%
Saab

Для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По его словам, выводы о применении снарядов сделали на основе найденных осколков на месте удара.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого, глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть средства для перехвата снарядов GLSDB.

В публикации отмечается, что GLSDB разработаны были разработаны концернами Boeing и Saab Group, их запускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военный корреспондент Михаил Андроник опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, показаны обломки гибридного боеприпаса GLSDB американского производства.

В ночь на 1 февраля заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами