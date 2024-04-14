Йеменские хуситы выпустили беспилотники по Израилю

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запустили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Израилю. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.

«Йеменские хуситы запустили БПЛА в направлении Израиля», — отмечается в сообщении.

По данным американских СМИ, накануне Иран запустил в сторону Израиля более 100 беспилотников. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что страна долгое время готовилась к нападению со стороны Ирана и готова к любому развитию.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.

Ранее Иран запустил третью волну дронов по Израилю.