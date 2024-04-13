Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Украине передали четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в мире. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, в марте текущего года в беседе с CBS Зеленский заявил, что 5-7 батарей Patriot способны обеспечить защиту украинских предприятий. Но уже 6 апреля президент Украины сказал, что теперь страна нуждается в 25 батареях с 6-8 пусковыми установками в каждой.

«Другими словами, он запросил 25% всех систем Patriot на Земле», — отметил журналист.

По данным Боуза, стоимость 25 Patriot составляет $27,5 миллиарда. Однако проблема Украины заключается не в том, что у нее нет денег на покупку этого вооружения, а в наличии малого числа американских ЗРК у стран Запада, пишет автор.

США и Евросоюз не станут отдавать свои ракетные комплексы для того, чтобы защитить разваливающийся режим Зеленского, подчеркнул Боуз.

Ранее минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.