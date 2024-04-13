ХАМАС сообщил об ответе на предложение по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам на переговорах с израильской стороной свой ответ на предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале радикального движения.

«ХАМАС недавно передало египетским и катарским посредникам ответ на предложение, полученное в минувший понедельник», — сказано в заявлении.

Движение подтвердило приверженность требованиям палестинского народа: постоянное прекращение огня, вывод израильской армии из Газы и возвращение перемещенных лиц в районы своего постоянного проживания.

10 апреля газета The Times of Israel со ссылкой на израильские телеканалы писала, что палестинская группировка ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках предлагаемого соглашения о перемирии с Израилем.

До этого сообщалось, что в ходе переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа был достигнут значительный прогресс. Об этом сообщили источники телеканалу Al Qahera News. Участники переговоров в Каире включали представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. Однако, по данным телеканала, ни одна из сторон пока не подтвердила официально достигнутого прогресса.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.