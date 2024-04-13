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ФРГ отправит Украине еще одну систему Patriot

Минобороны Германии пообещало отправить Украине третью систему ПВО Patriot

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Global Look Press

Министерство обороны Германии пообещало в ближайшее время отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает локальный телеканал NTV, ссылаясь на соответствующее заявление ведомства.

В материале уточняется, что грядущая военная поставка будет осуществлена из собственных запасов страны.

Решение о дальнейшем усилении ПВО Украины правительство Германии приняло в связи с увеличением российских авиаударов по республике. Передача из запасов ФРГ будет начата немедленно. При этом ранее бундесвер предоставил Украине две огневые единицы Patriot.

«Мы заходим с поддержкой Украины настолько далеко, насколько можем с точки зрения собственной оперативной готовности», — резюмировал глава минобороны Германии Борис Писториус.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В декабре Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot.

Ранее были названы сроки изготовления первых ракет для ЗРК Patriot в Германии.

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