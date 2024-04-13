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Зеленский рассказал, сколько предприятий на Украине производят оружие для ВСУ

Зеленский: на Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий на Украине производят оружие для вооруженных сил страны. Его слова приводит агентство РБК-Украина.

«Сейчас на Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал Зеленский.

По его словам, почти 300 тысяч человек задействованы в «таком важном, приоритетном производстве».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска выявляют заводы по производству беспилотников в глубине Украины и стараются уничтожить их и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих предприятий. Украинская армия на линии боевого соприкосновения старается поддерживать паритет за счет БПЛА разных классов, так как не имеет достаточного объема ракет и снарядов, отметил он. По его словам, российская армия быстро учится воевать в современных условиях и создает новые технологии борьбы с дронами. При этом нельзя недооценивать Украину, подчеркнул Кимаковский.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада БПЛА и цеха по их производству в подконтрольном Украине Запорожье.

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