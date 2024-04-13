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Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на востоке из-за наступления РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Обстановка на востоке Украины обострилась из-за активизации наступления российских войск. Об этом заявил в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в РФ президентских выборов», — написал Сырский.

По его словам, ВС РФ атакуют украинские позиции на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении российские военные пытаются прорвать оборону ВСУ используя десятки танков и БМП.

Он подчеркнул, что этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.

13 апреля Минобороны сообщило, что войска РФ взяли под контроль Первомайское. В ДНР заявили, что это открывает дополнительный потенциал для ВС РФ.

Ранее главком ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии.

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