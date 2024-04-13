Полковник рассказал о значении Часова Яра для обороны ВСУ

Город Часов Яр важен для устойчивости обороны Вооруженных сил Украины, поэтому они будут стараться удержать его. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру».

«Для ВСУ потеря Часова Яра — это, во-первых, имиджевая потеря, во-вторых, это оперативная потеря, так как с падением Часова Яра полностью нарушается устойчивость обороны ВСУ на направлении Краматорск-Славянск», — сказал он.

По его словам, командованию ВСУ придется маневрировать, отводить войска, «что не позволит им где-то закрепиться».

В случае потери города украинским войскам придется сделать конечным пунктом своей обороны Краматорск, считает эксперт.

По мнению Матвийчука, для ВС РФ это «великолепное условие», которое позволит перерезать пути логистики ВСУ и напрямую выходить на окраины Краматорска для последующего штурма.

13 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Первомайское. До этого сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области.