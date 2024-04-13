Украинский удар разрушил пять жилых домов в запорожском городе

В Токмаке Запорожской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов: три двухэтажных, которые рассчитаны на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что в частном доме и трех двухэтажных впоследствии начался пожар на площади более 120 квадратных метров, его удалось ликвидировать. Верхние этажи двухэтажных домов разрушились, в пятиэтажном доме повреждения получили несколько подъездов. Кроме того, пострадали остекление и фасады зданий.

13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов в Токмаке еще пять человек.

Вечером 12 апреля Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения, а некоторые получили травмы несовместимые с жизнью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.