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ВСУ нанесли за сутки 35 ударов по Херсонской области

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по левобережью Херсонской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли за сутки 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 18 обстрелов», — сообщил источник агентства.

Всего ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов: Новую Каховку, Каховку, Днепряны, Алешки, Малую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Пролетарку, Корсунку.

12 апреля в министерстве обороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за неделю на Херсонском направлении более 335 военнослужащих и шесть гаубиц М777 американского производства.

13 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные наемники в оккупированной ВСУ части региона служат в заградительных отрядах и на передовую «не лезут».

Также Сальдо выразил мнение, что распад Украины может стать вполне вероятным развитием событий в результате текущего конфликта.

Ранее Сальдо ответил на слова Зеленского о контрнаступлении.

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