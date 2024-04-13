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Аналитик объяснил удары по подземным хранилищам газа на западе Украины

Аналитик Марцинкевич: удары по ПХГ на Украине лишают ее заработка на хранении газа

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Глеб Гаранич/Reuters

Удары по подземным хранилищам газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности извлечения газа их хранилищ, что исключает их использование в качестве склада газа для европейских компаний. Об этом заявил РИА Новости главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

По его словам, удары наносились по системе распределения, в результате них также были повреждены генерирующие мощности на западе Украины.

«Соответственно, те планы, которые были у киевского режима – использовать хранилище как источник денег – то есть позволять европейским компаниям в режиме таможенного склада хранить там свой газ... я не думаю, что европейские компании будут так рисковать», — сказал Марцинкевич.

11 апреля украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении двух газохранилищ в результате атаки. По словам представителей компании, хранилища продолжают функционировать, несмотря на повреждения.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать клиентов для хранения газа на своей территории.

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