На Украине объяснили, почему не сбили поразившую Трипольскую ТЭС ракету

Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) под Киевом. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

По словам бывшего инженера-испытателя «КБ Антонов», с украинской стороны «не было даже попыток что-то сбить с того направления — оно пришло и зашло».

Криволап отмечает, что основную защиту столицы Украины и его округи обеспечивают американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и другие системы, при этом они получают данные от спутников и западных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, летающих вдоль западной границы Украины.

Эксперт утверждает, что попавшая по станции крылатая ракета летела очень низко над поверхностью, а также имела малый тепловой след и радиолокационную заметность. Главным выводом из этой ситуации, по мнению Криволапа, является то, что на текущий момент Украине не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

11 апреля министерство энергетики Украины сообщило о безвозвратном уничтожении Трипольской ТЭС.

По данным ведомства, в турбинном цехе станции произошел сильный пожар. После этого в регионе начали вводить графики аварийных отключений воды и света.

Ранее украинцев призвали готовиться к массовым отключениям света.