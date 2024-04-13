Полковник рассказал, что эффективно для борьбы с беспилотниками

Простой дробовик эффективнее автомата для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с изданием «Лента.ру».

Как рассказал эксперт, средства ПВО для борьбы с БПЛА слишком дороги, поэтому российские войска стали использовать и разрабатывать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он отметил, что они очень эффективны, но беспилотники совершенствуются и у них появляется способ защиты от РЭБ. В настоящее время идет постоянное совершенствование БПЛА и с другой стороны — методов их поражения.

Эффективны для борьбы с беспилотниками также оказались спаренные системы и пулеметы. По его словам, их часто используют для того, чтобы сбить дрон, приближающийся к расположению части.

«Надо сказать, что даже простой дробовик, с которым ходят на охоту, который стреляет снопом дроби, оказался эффективнее автомата, пытающегося сбить дрон», — сказал он.

12 апреля сообщалось, что в Воронежской области нашли десятки подавленных РЭБ беспилотников.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.