Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал решение Киева об АТО началом гражданской войны

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины весной 2014 года было ясно, что страна втягивается в гражданскую войну. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Объявление (и. о. президента Украины Александра) Турчинова о начале «антитеррористической операции» (АТО), заявление официальных представителей СБУ. Мы очень внимательно следили за этим всем и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина реально вползает в гражданскую войну», — заявил Прозоров.

Он добавил, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война».

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Он получил повреждения ноги и руки. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

Позже Прозоров заявил, что перешел на российскую сторону в 2014 году, так как хотел бороться с незаконной властью всеми способами.

Ранее на телефоне бойца ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами