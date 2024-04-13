Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине

Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины весной 2014 года было ясно, что страна втягивается в гражданскую войну. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Объявление (и. о. президента Украины Александра) Турчинова о начале «антитеррористической операции» (АТО), заявление официальных представителей СБУ. Мы очень внимательно следили за этим всем и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина реально вползает в гражданскую войну», — заявил Прозоров.

Он добавил, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война».

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Он получил повреждения ноги и руки. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

Позже Прозоров заявил, что перешел на российскую сторону в 2014 году, так как хотел бороться с незаконной властью всеми способами.

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