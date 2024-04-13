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Советник Кучмы заявил о неспособности ПВО Украины справиться с ракетами России

Экс-советник Кучмы Соскин: ПВО не могут защитить важные объекты Украины

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ночные удары армии России по объектам энергетики Украины продемонстрировали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны защитить главные объекты страны, в том числе тепло-электрогенерирующие объекты. Об этом заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы (1994-2005) Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Политолог заметил, что эти объекты уничтожаются очень точно. Он также высказал мнение, что Украина уже к концу апреля останется без важных для нее объектов инфраструктуры, так как они будут уничтожены новыми российскими ракетами.

Также Соскин пожаловался на то, что пока Украине наносили удары, ее президент Владимир Зеленский пребывал в Литве и подписал договоры, которые могут не улучшить ситуацию.

В начале апреля Соскин заявлял, что Россия продолжит наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, ряд городов, среди которых Одесса, Николаев, Харьков и Киев, «утрачивают электричество, потому что все уничтожается, причем уничтожается на корню, остается только разрушенная площадка».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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