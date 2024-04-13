«Исламский джихад»* заявил об обстреле израильского Сдерота

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявило о ракетном обстреле израильского Сдерота. Об этом сообщает РИА Новости.

»<…> мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа», — уточнили в заявлении.

Представители группировки подчеркнули, что это сделано в ответ на преступления «сионистского врага против нашего народа».

В пятницу вечером ливанское движение «Хезболлах» заявило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном.

Накануне ЦАХАЛ обнаружил бомбы в школе в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.