Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Исламский джихад»* заявил об обстреле израильского Сдерота

«Исламский джихад» заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявило о ракетном обстреле израильского Сдерота. Об этом сообщает РИА Новости.

»<…> мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа», — уточнили в заявлении.

Представители группировки подчеркнули, что это сделано в ответ на преступления «сионистского врага против нашего народа».

В пятницу вечером ливанское движение «Хезболлах» заявило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном.

Накануне ЦАХАЛ обнаружил бомбы в школе в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами