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Россия запустила баллистическую ракету с полигона Капустин Яр

Минобороны: ВС России провели испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области был выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По информации ведомства, пуск провели боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения. Полученные результаты подтверждают высокую надежность отечественных ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ, заявили в Минобороны.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что этот пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

1 марта с космодрома в Плесецке была запущена ракета подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В Минобороны России уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик российского ракетного комплекса.

Ранее российские ядерные комплексы были замечены в Москве.

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