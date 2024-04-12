Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последствиях удара по расположению ВСУ в Сумах

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах

close
100%
РИА Новости

Удар по расположению украинских военных в Сумах был нанесен с помощью фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация опубликована в его Telegram-канале.

«ФАБами атаковали еще одну «располагу» в Сумах», — написал Лебедев.

По его словам, после произошедшего в городе взрыва был зафиксирован столб дыма. Координатор николаевского подполья добавил, что автомобили скорой помощи и МЧС «летят к старому центру» города.

11 апреля теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая расположена в Сумах, получила повреждения в результате взрыва.

Также, по данным подполья, был нанесен удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ударили по пригороду Харькова, куда ВСУ перебросили военную технику.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами