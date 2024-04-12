Средства ПВО РФ сбили 25 ракет HIMARS и «Ураган»

Российские средства ПВО сбили 25 ракет HIMARS и «Ураган» за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США», — говорится в сообщении.

За неделю средства ПВО сбили 1712 беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать регионы РФ при помощи беспилотников.

12 апреля около 13.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области три БПЛА самолетного типа.

В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе находят десятки беспилотников, которые ранее были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Ростовской области сбили четыре беспилотника.