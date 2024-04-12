Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Суземского района средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава Брянской области.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с этим министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Раннее средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью.