В Воронежской области нашли десятки подавленных РЭБ беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе находят десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые ранее были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое заявление он сделал во время эфира на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что большая часть беспилотников над регионом подавляется системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Они просто падают, и мы сейчас, когда снег сошел, находим десятки таких объектов», — рассказал губернатор.

Утром 12 апреля жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов. На этом фоне губернатор региона призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что все средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние готовности. Позднее Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

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