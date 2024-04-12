В Донецке разыскивается корреспондент и гражданин США Бентли Рассел Боннер, он работал в Донбассе. Об этом сообщило министерство внутренних дел по Донецкой народной республике в Telegram-канале.

По данным министерства, Боннер 8 апреля «ушел в неизвестном направлении», до сих пор его местонахождение неизвестно.

Это мужчина 1960 года рождения, ростом 180-185 сантиметров, плотного телосложения, у него серые глаза и короткие седые волосы. В последний раз, когда Боннера видели, он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.

Среди особых приметов в полиции назвали татуировку в виде стрелы на плече.

В феврале Telegram-канал TrackANaziMerc сообщил, что российские войска ликвидировали американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения СВО. Произошло это под Крынками.

Ранее американец заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.