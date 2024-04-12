Российские войска ударили по боевикам «Кракена» в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли удар в районе Купянска в Харьковской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По его информации российские военные ударили в районе Купянска по боевикам батальона «Кракен», который сформировали ветераны полка «Азов» (организация запрещена в России).

Лебедев также сообщал, что ВС РФ нанесли удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

До этого подпольщик рассказал об ударе в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, детонация от которого ощущалась на расстоянии в 30 километров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пленный рассказал о провокациях «Азова» против ДНР.