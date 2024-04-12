Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Британии оценили возможность отправки лазерного оружия на Украину

Глава МО Британии Шэппс допустил возможность передачи лазерного оружия Украине

close
100%
Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что королевство может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Глава военного ведомства отметил, что в настоящее время на территории Европы идет вооруженный конфликт. При этом одной из его сторон может пригодиться современная техника Великобритании, подчеркнул он.

«Скажем так, оно (лазерное оружие. — «Газета.Ru») не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — сказал Шэппс.

Он добавил, что официально британский флот должен принять систему DragonFire на вооружение в 2027 году. Однако Лондон не исключает передачи лазерного оружия Киеву до этого момента — в течение следующих нескольких лет, уточнил министр обороны.

12 марта Шэппс опубликовал видеозапись, на которой запечатлены испытания системы DragonFire. Глава военного ведомства королевства сообщил, что это первый в истории ролик о британском лазерном оружии.

Позже некоторые украинские политики заявили о готовности Киева использовать новинку для защиты воздушного пространства. Однако в Минобороны Великобритании отказались передавать Украине систему DragonFire в рамках тестирования.

Ранее в Академии военных наук перечислили недостатки британского лазерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами