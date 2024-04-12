В Минобороны Британии оценили возможность отправки лазерного оружия на Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что королевство может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Глава военного ведомства отметил, что в настоящее время на территории Европы идет вооруженный конфликт. При этом одной из его сторон может пригодиться современная техника Великобритании, подчеркнул он.

«Скажем так, оно (лазерное оружие. — «Газета.Ru») не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — сказал Шэппс.

Он добавил, что официально британский флот должен принять систему DragonFire на вооружение в 2027 году. Однако Лондон не исключает передачи лазерного оружия Киеву до этого момента — в течение следующих нескольких лет, уточнил министр обороны.

12 марта Шэппс опубликовал видеозапись, на которой запечатлены испытания системы DragonFire. Глава военного ведомства королевства сообщил, что это первый в истории ролик о британском лазерном оружии.

Позже некоторые украинские политики заявили о готовности Киева использовать новинку для защиты воздушного пространства. Однако в Минобороны Великобритании отказались передавать Украине систему DragonFire в рамках тестирования.

Ранее в Академии военных наук перечислили недостатки британского лазерного оружия.